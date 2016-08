Mit etwa 23 000 Besuchern ist das diesjährige Internationale Sommerfestival auf Kampnagel in Hamburg am Sonntag zu Ende gegangen. "Es ist großartig, dass es uns offenbar gelingt, über drei Wochen eine Festival-Atmosphäre zu kreieren, die jeden Abend wieder Lust auf Kunst macht, inspiriert, zum Nachdenken anregt und gleichzeitig ein großes sommerliches Vergnügen ist", teilte Festivalleiter András Siebold am Sonntag mit.