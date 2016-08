Das Schleswig-Holstein Musik-Festival ist in dieser Saison von 151.000 Musikfreunden besucht worden. Damit wurde der Rekord von 2015 mit rund 154.000 Besuchern nicht ganz erreicht. Die Auslastung lag bei 84 Prozent. Das Jubiläums-Festival klingt am 28. August mit dem Oratorium „Die Schöpfung“ von Schwerpunkt-Komponist Joseph Haydn in der Kieler Sparkassen-Arena aus. Mit diesem Oratorium hatte Leonard Bernstein vor 30 Jahren den musikalischen Grundstein für das erste SHMF gelegt. Im Interview zieht SHMF-Intendant Christian Kuhnt positiv Bilanz.