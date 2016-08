Hamburg. Winter gehört seit der Spielzeit 2014/15 zum Ensemble am Deutschen Schauspielhaus. Die 25-Jährige spielte unter anderem in die "Die Jungfrau von Orleans", "Peer Gynt" und "John Gabriel Borkman". "Aus einer souveränen Ruhe heraus entwickelt sie Figuren von explodierender Energie und anrührender Komik", erklärte die Jury unter Vorsitz des Schauspielers Burghart Klaußner.

Den Preis vergibt die Körber-Stiftung seit 1981 an Nachwuchsschauspieler an Hamburger Bühnen. Boy Gobert war ein deutsch-österreichischer Theater-Schauspieler und -Intendant, der 1925 in Hamburg geboren wurde und 1986 in Wien starb.

dpa