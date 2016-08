Das Warten auf Within Temptation beim Baltic Open Airs (BOA) in Schleswig hat sich gelohnt: Kaum hatte die Symphonic-Metal-Gruppe um 23.30 Uhr ihren Auftritt begonnen, hatte Sängerin Sharon den Adel die 10000 Besucher schon in ihren Bann gezogen. Kommendes Jahr soll das Festival größer werden.