München. "Und dann werden auch noch Musikstunden vom Stundenplan zugunsten von Mathematikunterricht gestrichen, der in meinen Augen völlig an der Praxis vorbei geht. Das ist ein Kulturverlust und tatsächlich der falsche Weg." Es sei schließlich wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder, die ein Instrument spielen, besser lernen. Der Wagner-Tenor, der in diesem Jahr als "Parsifal" bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth gefeiert wurde, warnt in der "AZ": "Unser musikalischer Nachwuchs stirbt aus."

