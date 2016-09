Lübeck. Als Kooperation mit dem Theater Kiel hat am 17. September das Ballett "Romeo und Julia" von Sergej Prokofjew Premiere. Das Schauspiel startet am 23. September mit William Shakespeares "Der Kaufmann von Venedig", am 1. Oktober folgt der Günter-Grass-Roman "Die Blechtrommel" in einer Bühnenfassung von Peter Schanz. Der Vorverkauf laufe gut, deshalb hoffe er auf ein ausgeglichenes Betriebsergebnis, sagte der Geschäftsführende Theaterdirektor Christian Schwandt.

dpa