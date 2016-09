Eigentlich sollte es eine Saison der Literaturnobelpreisträger werden – aber dann kam Ildiko von Kürthy dazwischen. Mit ihrem Bestseller Mondscheintarif, der 1999 am Beispiel der Anfang-Dreißigerin Cora Einblick gab in die verwirrt verliebte Frauenseele und seither so etwas wie ein Klassiker geworden ist. „Ich fand das Buch witzig, auch sehr bühnentauglich“, sagt Markus Dentler.