50 Menschen sind in Mazedonien auch dank Ermittlungen der Kriminalpolizei Itzehoe aus der Gewalt von Schleusern befreit worden. Ein syrischer Asylbewerber habe sich an die Polizei in Brunsbüttel mit dem Hinweis gewandt, dass seine Frau und Kinder in dem Balkanstaat festgehalten werden, teilte die Polizei am Montag mit.