Oldenburg. In dem unabhängigen Gremium sind Gegner und Befürworter des umstrittenen Infrastrukturprojektes vertreten. Die Landesregierung hatte das Dialogforum ins Leben gerufen, um eine Eskalation der Proteste wie beim Bahnprojekt "Stuttgart 21" zu verhindern. An der Sondersitzung in Oldenburg im Kreis Ostholstein nahmen auch der dänische Verkehrsminister Hans-Christian Schmidt von der konservativ-liberalen Partei Venstre und der Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU), teil.

dpa