Der Landesparteitag der rechtspopulistischen AfD darf am Wochenende in Rendsburg stattfinden. Das Amtsgericht Rendsburg erließ am Donnerstag eine einstweilige Verfügung gegen eine Kündigung des Mietvertrags durch die Volkshochschule als Saalbetreiber, wie ein Gerichtssprecher sagte. Gegen die Entscheidung des Amtsgerichts kann Berufung eingelegt werden.