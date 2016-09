Die Hamburgische Bürgerschaft ist mit einer Gedenkminute an Altbürgermeister Hennig Voscherau (SPD) in die erste Sitzung nach der Sommerpause gestartet. Parlamentspräsidentin Carola Veit erinnerte dabei am Mittwoch an das Wirken des am 24. August im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Hirntumors gestorbenen Regierungschefs.