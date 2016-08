Kiel. "Sie sind ein Vorreiter und ein Visionär, der sich seit Jahrzehnten herausragende Verdienste als Ideengeber und Initiator unzähliger Projekte erworben hat", sagte Albig. Er übergab am Montag in Kiel das von Bundespräsident Joachim Gauck verliehene Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland - so die offizielle Bezeichnung. Der Unternehmer (76) lebt in Lütjensee (Kreis Stormarn), er verbringt aber auch viel Zeit auf seinem Gut Schierensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde).

Besondere Herzensangelegenheiten seien für Fielmann der Natur- und Umweltschutz, der ökologische Landbau und die Denkmalpflege, sagte Albig. Fielmann habe sich herausragende Verdienste erworben - mit mehr als einer Million Baumpflanzungen, der Begrünung von Schulhöfen, Rathausplätzen, Fußgängerzonen, Klassenzimmern und dem Schaffen von Biotopen und Streuobstwiesen. Fielmann habe Gut Schierensee zu einem Kulturdenkmal ausgebaut. Heute gebe es dort beste Voraussetzungen für ökologischen Landbau und artgerechte Tierhaltung und zudem auch Adventsgottesdienste im Stall. Zu Fielmanns kulturellen Aktivitäten zählten auch die Restaurierung des Schlosses Plön sowie Schenkungen an Museen und Archive. Und er fördere Forschung und Wissenschaft.

