Kiel. Unter ihrem Schutz seien die Grundlagen für die gute Entwicklung Schleswig-Holsteins gelegt worden, sagte Albig am Freitag in Kiel. Die Landesregierung gab einen Empfang zum Abschied der letzten britischen Soldaten in Kiel, die 71 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Stadt verlassen. In Kiel waren keine britischen Kampftruppen stationiert, sondern es gab den "British Kiel Yacht Club" (BKYC) mit einem "Kiel Training Center". Dort lernten etwa 100 000 britische Soldaten Segeln oder Tauchen. Am Abend haben die Briten zu einem Zapfenstreich vor dem Hotel Kieler Yachtclub eingeladen.

dpa