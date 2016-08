Niebüll. Liebing will sich in Betrieben und Einrichtungen Eindrücke vom Arbeitsleben verschaffen. "Ich will unterschiedlichste Lebensbereiche genauer kennenlernen", sagte Liebing der Deutschen Presse-Agentur.

Der CDU-Politiker absolvierte bereits Praktika in einer Kita, in einer Apotheke, auf einem Agrar-Versuchsgut, bei Lebensrettern und in einem Hospiz. Weiter geplant ist unter anderem eine Nachtfahrt mit einer Polizeistreife. Vielen Schleswig-Holsteinern ist Liebing noch weitgehend unbekannt. In einer Umfrage im April bekam der Landesvorsitzende der CDU deutlich schlechtere Persönlichkeitswerte als Ministerpräsident Torsten Albig (SPD).

dpa