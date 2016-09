Kiel. Die Polizei müsse in die Lage versetzt werden, im Falle eines terroristischen Anschlags bis zum Eintreffen von Spezialkräften Terroristen in Schach zu halten, sagte Günther am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Dazu gehörten eine ordentliche Schutzausstattung und Waffen, mit denen paramilitärisch ausgestattete Terroristen eine Zeit lang in Schach gehalten werden können. Günther forderte die Regierungsfraktionen auf, einen entsprechenden CDU-Antrag zu unterstützen.

dpa