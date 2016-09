Die CDU hat sich dafür ausgesprochen, den Kommunen in Schleswig-Holstein per Gesetzesänderung ein Mitspracherecht bei der Ausweisung von Windkraft-Flächen einzuräumen. "Die Gemeinden können aber nicht einfach sagen: Wir wollen das nicht", sagte CDU-Fraktionschef Daniel Günther am Dienstag.