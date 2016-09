Brunsbüttel. Wie die Atomaufsicht in Kiel am Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Panne bereits am 14. September. Nach dem Austausch der Baugruppe und anschließendem Testbetrieb sei die normale Stromversorgung wiederhergestellt worden. Das Akw in Brunsbüttel ist nach Pannen bereits seit 2007 vom Netz. Es soll abgerissen werden.

dpa