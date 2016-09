Hamburg. So erreichen fast 43 Prozent der Achtklässler beim "Deutsch-Leseverstehen" nicht einmal die Mindeststandards, die am Ende der 10. Klasse für einen mittleren Schulabschluss nötig sind. Bei den Gymnasiasten seien es nur 2,5 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Rechtschreibung. Dort liegt den Angaben zufolge die Quote der Stadtteilschüler unterhalb der Mindeststandards bei fast 50 Prozent, bei den Gymnasiasten seien es 1,5 Prozent. Das "Hamburger Abendblatt" (Dienstag) hatte zuvor darüber berichtet.

Basis der Daten sind die seit dem Schuljahr 2012/13 unter dem Motto "Kermit" ("Kompetenzen ermitteln") jährlichen, standardisierten Tests an allen Grund- und Stadtteilschulen sowie Gymnasien. Und danach sieht es im Fach Mathematik noch düsterer aus. So liegen rund 77 Prozent der Achtklässler an Stadtteilschulen mit ihrem Können unterhalb der Mindeststandards, die für das Ende der Jahrgangsstufe 10 gelten. Bei Gymnasiasten seien es gut acht Prozent. Beim "Englisch-Hörverstehen" lägen die Quoten bei 48,5 Prozent (Stadtteilschüler) beziehungsweise 1,5 Prozent (Gymnasiasten). Beim "Englisch-Leseverstehen" seien es 60,8 zu 3,3 Prozent.

dpa