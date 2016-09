Rund 350 evangelische Pfarrer aus ganz Deutschland treffen sich von Montag (26. September) an zum 74. Pfarrerinnen- und Pfarrertag in Lübeck-Travemünde. In Vorträgen und Diskussionen werde es um Sterben und Tod und den Umgang damit gehen, sagte der Vorsitzende des Verbandes Evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer in Deutschland, Andreas Kahnt, am Dienstag.