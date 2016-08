Viele Bauern in Schleswig-Holstein sind nach Angaben von Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Existenznot. Im Milchsektor sei angesichts des katastrophal niedrigen Milchpreises im laufenden Wirtschaftsjahr 2015/16 noch einmal mit einem Höfesterben von bis zu zehn Prozent zu rechnen, sagte Habeck am Dienstag in Kiel.