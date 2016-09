Einer der drei am Dienstagmorgen wegen Terrorverdachts festgenommenen Syrer ist am Nachmittag beim Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe vorgeführt worden. Die Bundesanwaltschaft wirft den Männern im Alter zwischen 17 und 26 Jahren vor, im Auftrag der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) nach Deutschland gekommen zu sein, "um entweder einen bereits erhaltenen Auftrag auszuführen oder sich für weitere Instruktionen bereitzuhalten".