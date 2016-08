Hamburg. Zusätzlich stünden ihm im ehemaligen Wasserturm "Sander Dickkopp" Räume für Veranstaltungen sowie der Sommergarten zur Verfügung, teilte er auf seiner Facebook-Seite mit. Am Sonntag sollen diese für eine Wahlparty zur Mecklenburg-Vorpommern-Wahl genutzt werden. Nach einem Bericht des "Hamburger Abendblatts" hat der Turm-Eigentümer Flocken auch die beiden Etagen vermietet, in denen bis vor Kurzem ein Gastronomiebetrieb war.

Flocken saß zuletzt als Abgeordneter in der rechtskonservativen AfD-Fraktion, trat aber im Februar freiwillig aus, um einem Rauswurf zuvorzukommen. Der AfD-Rechtsausleger hatte zuvor mehrere Alleingänge unternommen und in einer Kleinen Anfrage zu den Übergriffen an Silvester geschrieben: "Angehörige verschiedener nach Deutschland eingedrungener Ethnien erniedrigten Menschen unserer westlichen Kultur." Gegner der Pegida-Bewegung bezeichnete der Facharzt für Orthopädie unter anderem als die "neue SA".

