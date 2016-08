Hamburg. Es gebe Anhaltspunkte dafür, dass es Notwehr gewesen sein könnte, begründete die Vorsitzende der Jugendkammer, Anne Meier-Göring am Donnerstag ihr Urteil. Der etwa 19 Jahre alte Afghane habe keine Tötungsabsicht gehabt. In der Anklage hieß es zu Beginn, der Angeklagte habe den Iraner angegriffen, weil der zum Christentum konvertiert sei. Dies habe sich nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft im Prozess jedoch nicht bestätigt. Sie hatte zuvor in ihrem Plädoyer eine Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung gefordert. Der Verteidiger hatte in seinem Plädoyer an dem vorherigen Prozesstag Freispruch gefordert.

dpa