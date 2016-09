Großhansdorf. So sehr er den effektiven Einsatz der Polizei begrüße, so sehr befürchte er nun einen Stimmungswandel in Großhansdorf, sagte Voß am Dienstag. In dem Ort nahe Hamburg leben seinen Angaben zufolge rund 140 Asylbewerber.

Von der Razzia ist Voß nach eigenen Angaben überrascht worden. Er sei am frühen Dienstagmorgen über die erfolgte Stürmung eines Hauses im Zentrum informiert worden, das als Flüchtlingsunterkunft rund 24 Menschen beherberge, so der Bürgermeister. "Das haben wir in der Form natürlich nicht erwartet."

