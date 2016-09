Der akademische Nachwuchs der Fachhochschule Kiel bleibt zum Großteil der heimischen Wirtschaft im Norden erhalten. Einer Studie der FH zufolge finden 54,1 Prozent ihre erste Beschäftigung in Schleswig-Holstein und 17,4 Prozent in Hamburg, sagte Prof. Udo Beer, Präsident der Fachhochschule Kiel, bei der Präsentation der Studie am Donnerstag in Kiel.