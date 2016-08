Kiel. "Rückschritte, wie sie jetzt vom CDU-Landesvorsitzenden angedroht werden, wären fatal für die Menschen in unserem Land", sagte am Montag die Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Ruth Kastner. Sie reagierte auf Äußerungen Liebings in einem Interview der "Kieler Nachrichten" (Montag).

Darin stellte der CDU-Landesvorsitzende zahlreiche Korrekturen an Weichenstellungen der jetzigen Koalition speziell in der Bildungspolitik für den Fall in Aussicht, dass er 2017 Ministerpräsident wird.

"Nach den Ankündigungen des CDU-Spitzenkandidaten ist es wichtiger denn je, dass die 2012 eingeleitete Modernisierung Schleswig-Holsteins fortgeschrieben wird und die Küstenkoalition weiter regiert", erklärte dazu Grünen-Landeschefin Kastner. Die aktuelle Koalition habe "nach verschlafenen schwarz-gelben Jahren" wieder die Spitzenposition bei der Energiewende erreicht, die vernachlässigte Sanierung der Infrastruktur in Angriff genommen und die Lehrerstellen erheblich aufgestockt. Die Koalition habe die Schulen aus einem "Spar-Würgegriff" von CDU und FDP befreit.

dpa