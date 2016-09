Die Hälfte der nach Hamburg gekommenen und bei der Arbeitsagentur gemeldeten Flüchtlinge hat eine formale Qualifikation oder Berufserfahrung mitgebracht. "50 Prozent derjenigen, die in unseren Systemen erfasst sind, verfügen über eine formale oder nonformale, aber verwertbare fachliche, schulische Qualifikation, die in Richtung Fachkraft, Spezialist, Experte geht", sagte Arbeitsagenturchef Sönke Fock am Dienstag.