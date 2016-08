Wiesbaden/Hamburg. Das waren 24 600 mehr als im Jahr zuvor. Gleich starke Zuwachsraten verzeichneten Berlin und Hessen. Nur in Bremen und Baden-Württemberg war die Zunahme mit 1,5 Prozent noch stärker.

Die Bevölkerung in ganz Deutschland stieg um rund 978 000 Menschen oder 1,2 Prozent auf 82,2 Millionen. Das ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes das stärkste Plus seit der Wiedervereinigung. Die Einwohnerzahl war allerdings in den Jahren 2001 bis 2005 mit 82,4 bis 82,5 Millionen noch etwas höher.

Ohne die Zuwanderung wäre die Bevölkerung 2015 zurückgegangen, weil 188 000 Menschen mehr gestorben sind als geboren wurden. Dafür kamen so viele Menschen in die Bundesrepublik wie noch nie in einem Jahr. Unterm Strich (Fortzüge abgezogen) waren es rund 1,139 Millionen Menschen. Der Ausländeranteil pro 100 Einwohner erhöhte sich innerhalb eines Jahres von 9,3 auf den Spitzenwert von 10,5.

Neben Schutzsuchenden aus den Kriegs- und Krisenregionen kamen auch viele EU-Bürger auf der Suche nach Arbeit.

dpa