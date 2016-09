Kiel. Wie aus der jüngsten Statistik des Innenministeriums in Kiel weiter hervorgeht, kamen in diesem Jahr bisher 7713 Asylsuchende in den Norden. In den ersten acht Monaten 2015 hatten 35 076 Menschen Zuflucht in Schleswig-Holstein gesucht. Seit März sind die Flüchtlingszahlen stark gesunken und liegen seitdem um etwa 500 bis 600 Flüchtlinge monatlich.

dpa