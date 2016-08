Hamburg/Kiel. In Hamburg legte die Regierungskoalition aus SPD und Grünen einen Antragsentwurf vor, den sich - so die Hoffnung von Rot-Grün - auch die Oppositionsfraktionen zu eigen machen sollen, damit er dann als gemeinsame Initiative in die Bürgerschaft eingebracht werden kann. Die konstituierende Sitzung des neuen ständigen Gremiums sei noch in diesem Jahr geplant, sagte Hamburgs SPD-Fraktionschef Andreas Dressel.

dpa