Landesregierung Windkraft in der Warteschleife

Auf Antworten wartete man am Donnerstag vergeblich. Torsten Albig will beim Ausbau der Windkraft an seinem ehrgeizigen 300-Prozent-Ziel festhalten und eine möglichst breite Mehrheit der Schleswig-Holsteiner hinter sich scharen. Wie er allerdings kritische Anliegergemeinden überzeugen will, weiß der Ministerpräsident bisher offensichtlich selbst nicht.