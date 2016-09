Hamburg/Kiel. "Ein gemeinsamer Vollzugsverbund macht Sinn", sagte Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne) am Dienstag bei der Vorlage des "gemeinsamen Zwischenberichts zum Ausbau der Kooperation auf dem Gebiet des Strafvollzugs". Das Papier zeige, dass die Verlegung jugendlicher Häftlinge nach Schleswig-Holstein ebenso richtig sei wie die Konzentration weiblicher Gefangener in Hamburg. Schleswig-Holsteins Justizministerin Anke Spoorendonk (SSW) betonte: "Die Kooperation bietet die Möglichkeit, den bereits jetzt qualitativ hochwertigen Strafvollzug in beiden Ländern durch Synergien und optimierten Einsatz von Personal und Sachmitteln noch zu verbessern."

