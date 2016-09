Mehrere Forschungsinstitute und die Akademie der Wissenschaften Hamburg erhalten in den kommenden beiden Jahren knapp eine Million Euro zusätzlich. Die Etats der Akademie, der Stiftung Institut für die Geschichte der deutschen Juden, der Stiftung Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg und des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg steigen von derzeit 3,87 Millionen Euro auf rund 4,24 Millionen Euro im nächsten und auf etwa 4,85 Millionen Euro im übernächsten Jahr, wie die Wissenschaftsbehörde am Montag mitteilte.