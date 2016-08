An der Landespolizeischule in Eutin hat es offenbar einen weiteren sexuellen Übergriff gegeben. Ein Ausbilder habe eine minderjährige Polizeischülerin bei einem Polizeifest im Jahr 2015 sexuell bedrängt, berichteten NDR 1 Welle Nord und das "Schleswig-Holstein Magazin" am Dienstag unter Berufung auf polizeiinterne Unterlagen. Der betroffene Beamte habe zunächst einen Verweis erhalten.