Hamburg. Die Fassung des Umweltministeriums sei nach Abstimmung mit dem Wirtschaftsministerium und dem Kanzleramt total aufgeweicht worden, monierte Hipp in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Ganz viele klare Sätze seien einfach rausgestrichen worden, wesentliche Punkte fehlten in der derzeitigen Version.

"Das Wesentliche am Klimaschutzplan 2050 sollte sein, dass man sich Zwischenziele setzt und Zahlen festlegt: Wie kommen wir pro Jahrzehnt runter mit den CO2-Emissionen in den verschiedenen Handlungsfeldern wie Verkehr, Landwirtschaft oder Energiewirtschaft?", erklärte Hipp. "Doch alles, was in der Ursprungsversion konkret war, ist weg." Der Klimaschutzplan 2050 soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden.

dpa