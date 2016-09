Mit einem verbesserten Austausch wollen die norddeutschen Länder die Zusammenarbeit mit Facebook optimieren. Die Innenminister aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen einigten sich mit dem US-Unternehmen darauf, eigene Ansprechpartner in den jeweiligen Landeskriminalämtern zu benennen, falls dies nicht bereits der Fall ist. "Facebook hatte kritisiert, dass es auf unserer Seite nicht den einen Ansprechpartner gibt, der die Fäden in der Hand hält", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch nach dem Treffen.