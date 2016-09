Eutin. Im Juli waren demnach die neuen Vorwürfe gegen den Ausbilder bekannt geworden. Sie beziehen sich auf einen Zeitraum vor dem Februar 2015. Nähere Angaben machte eine Ministeriumssprecher nicht.

Der Ausbilder hatte sich laut Ministerium im Februar 2015 anlässlich eines Festes in Eutin "distanzlos gegenüber zwei weiblichen Ausbildungsangehörigen verhalten". Die Vorwürfe - Berührungen am Rücken und am Arm einer 24-jährigen sowie ein Kuss auf die Wange einer 17-jährigen - seien in einem Disziplinarverfahren aufgearbeitet worden. Der Ausbilder erhielt einen schriftlichen Verweis. Gleich nach Bekanntwerden der Vorwürfe sei er zum ersten Mal zur Polizeidirektion Lübeck abgeordnet worden. Im Februar 2016 habe er nach Ablauf seiner Bewährungszeit im Februar 2016 an die Landespolizeischule in Eutin zurückkehren können.

Im Juli 2016 seien dann die neuen Vorwürfe hochgekommen, die nunmehr in einem neuerlichen Disziplinarverfahren aufgearbeitet würden. Die Piraten haben Innenminister Stefan Studt (SPD) aufgefordert, im Innenausschuss des Landtags die Vorgänge darzulegen. Der Piraten-Landtagsabgeordnete Patrick Breyer hat Studt eine Strategie des Vertuschens und Verschweigens vorgehalten.

