Kiel. Das sagte er am Montag vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Kiel. Auch einen Artikel einer Meldorfer Amtsrichterin in einer Fachzeitschrift, der sich am Beispiel Dithmarschens kritisch mit der Situation von Heimkindern im ländlichen Raum auseinandersetzt, habe er erst nach Bekanntwerden der Missstände in Friesenhof-Heimen mit der Einrichtung in Verbindung gebracht. Er habe damals, im Jahr 2014, keine politische Relevanz in dem Artikel gesehen und daher die Ministerin nicht informiert - zumal die Fachabteilung gesagt habe, sie sei an dem Thema dran. Heute würde er dies anders einschätzen und die Hausspitze informieren.

dpa