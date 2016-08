Hamburg. Nur die etwa 16 000 Erstklässler und 15 000 Fünftklässler haben noch ein paar Tage länger frei. Sie werden ab dem 5. September an ihrer neuen Schule eingeschult, wie die Schulbehörde am Dienstag mitteilte. Wegen des Zuzugs von Flüchtlingen und Zuwanderern stieg die Zahl aller Schüler den Angaben zufolge um rund 7240 auf den höchsten in jüngerer Zeit belegbaren Wert. "Ohne die Zuwanderung aus dem Ausland würden Hamburgs Schülerzahlen sinken", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Er betonte jedoch auch, dass der Zuwachs an neuen Schülern stets durch Zuzüge zustande komme.

dpa