Die SPD hat am Samstag in Hamburg ihrer vierte und letzte Programmkonferenz zur Bundestagswahl 2017 begonnen - es geht diesmal um das Thema Familie. Im Bürgerhaus Wilhelmsburg wollen die Sozialdemokraten diskutieren, mit welchen Ideen sie in den Bundestagswahlkampf ziehen sollen, "wenn es um Chancengleichheit, um Familie und Beruf, Alter und Wohnen geht".