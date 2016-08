Hamburg. Sie werden vom 5. September an eingeschult. Insgesamt steigt die Zahl aller Schüler wegen des Zuzugs von Flüchtlingen und Zuwanderern um rund 7240 auf den höchsten in jüngerer Zeit belegbaren Wert. Die Zahl der Lehrer und Betreuer erhöht sich deshalb erstmals auf mehr als 18 000. Auf besondere Herausforderungen müssen sich angehende Abiturienten einstellen. Erstmals werden bei den Abi-Prüfungen in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch aus einem bundesweit einheitlichen Pool Aufgaben entnommen.

dpa