Für rund 23 000 Erstklässler beginnt mit dem Montag startenden Schuljahr in Schleswig-Holstein die Schulzeit. Das sind laut Bildungsministerium rund 400 mehr als im Vorjahr. Insgesamt drücken im neuen Schuljahr rund 380 000 Mädchen und Jungen die Schulbank, darunter auch viele Flüchtlinge. Mehr als 12 000 Hilfesuchende und damit doppelt so viele wie im vergangenen Jahr gehen in Schleswig-Holstein zur Schule.