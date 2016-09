Schulkassen aus Schleswig-Holstein können ab sofort finanziell geförderte Klassenreisen zu NS-Vernichtungslagern wie Auschwitz oder Sobibor in Polen machen. Schleswig-Holstein und die private Bethe-Stiftung (Essen) schlossen einen Kooperationsvertrag, den Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) und der Beauftragte der Bethe-Stiftung, Peter Junge Wentrup, am Donnerstag in Kiel vorstellten.