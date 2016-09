Die wegen Terrorverdachts festgenommen drei Syrer sind vermutlich nicht zielgerichtet als Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein gelangt. Die Männer seien nach derzeitigen Erkenntnissen "eher zufällig in den Norden gekommen", sagte Innenminister Stefan Studt (SPD) am Mittwoch vor dem Innen- und Rechtsausschuss des Landtags in Kiel.