Kiel. "Sie haben sich überall registrieren lassen, deswegen konnten wir die Reiseroute der drei Männer auch so gut nachvollziehen."

Die am Dienstag erfolgte Festnahme von drei Terrorverdächtigen im Norden wertete Studt als ein "gutes Signal an die Bürgerinnen und Bürger". Es zeige, dass die Kooperation der Landespolizei mit der Bundespolizei und anderen Behörden gut funktioniere.

Am Dienstag waren in Schleswig-Holstein drei Männer mit syrischen Pässen im Alter von 17, 18 und 26 Jahren in Flüchtlingsunterkünften festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen sie wegen Terrorverdachts.

dpa