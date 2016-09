Berlin. "Sie wurden alle drei von den deutschen Behörden von mobilen Teams des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge am 7. 12. erkennungsdienstlich behandelt." Abgesehen vom Eurodac-Eintrag hätten die Männer keine "sicherheitsbehördlichen Datenbank-Einträge" gehabt.

Die deutschen Behörden hätten dann "relativ zeitnah" - in zwei Fällen 10 Tage, in einem Fall 20 Tage nach der erkennungsdienstlichen Behandlung - festgestellt, dass die Männer mit mutmaßlich gefälschten Pässen gereist seien. Man habe also durchaus eine Menge über die drei gewusst. Laut Ministerium wurden sie wegen der Auffälligkeiten auch über Monate observiert und ihre Kommunikation überwacht.

Das Innenressort reagierte damit auf Vorwürfe von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), der mit Blick auf die Festnahmen die deutsche Flüchtlingspolitik gerügt und von "eklatanten Kontrolllücken" gesprochen hatte, die sich nun rächten.

Die Sicherheitsbehörden hatten die drei Männer mit syrischen Pässen am Dienstag in Schleswig-Holstein festgenommen. Gegen sie wird wegen Terrorverdachts ermittelt. Die drei sollen im Auftrag des IS ins Land gekommen sein, "um entweder einen bereits erhaltenen Auftrag auszuführen oder sich für weitere Instruktionen bereitzuhalten".

