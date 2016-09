Hamburgs Umweltbehörde will zwei Deichabschnitte an der Elbe rückverlegen und um 80 Zentimeter aufstocken. Dadurch soll zum einen die Sicherheit erhöht, zum anderen sollen die dadurch entstehenden neuen Flächen am Fluss ökologisch aufgewertet werden, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Dienstag.