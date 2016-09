Kiel. Die 51-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit ist Mitglied der Linken in Kiel und soll nach Angaben eines Unterstützerblogs vergangenen Samstag während ihres Urlaubs in der Stadt Edremit mit zwei weiteren Frauen festgenommen worden sein. Die zu 70 Prozent schwerbehinderte Diabetikerin habe in einer Zelle auf dem Betonfußboden schlafen müssen, Medikamente seien vorenthalten worden.

Nach einem Bericht der "Kieler Nachrichten" war die 51 Jahre alte Alevitin unter dem Vorwurf festgenommen worden, mit einer Terrorzelle Anschläge in der Türkei zu planen. Der Anwalt der Kielerin, Ilahi Öz, hatte der Zeitung gesagt, die erhobenen Vorwürfe seien "völlig haltlos und ohne jegliche Beweise oder Indizien". Nach Angaben der Linken soll Yüksel C. aktiv in der kurdischen Solidaritätsbewegung sein.

dpa