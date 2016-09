Kiel. Das starke Abschneiden der rechtspopulistischen AfD bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern hat im Nachbarland Schleswig-Holstein bei den großen Volksparteien für Enttäuschung gesorgt. Das Abschneiden der AfD sei ein „schwerer Schlag für unsere Demokratie“, sagte SPD-Landeschef Ralf Stegner. Hochrechnungen zufolge landete die AfD im Nordosten noch vor der CDU auf Platz zwei. Stärkste Partei wurde die SPD.

Ministerpräsident Torsten Albig freute sich zwar, dass sein Amtskollege Erwin Sellering (beide SPD) seine Arbeit in einer stabilen Regierung werde fortsetzen können. Das Ergebnis der AfD zeige jedoch, dass sich viele Menschen bei den Volksparteien nicht mehr aufgehoben fühlten. „Wir müssen sie davon überzeugen, dass wir die besseren Antworten auf ihre Sorgen haben als die Rechtspopulisten.“

Für noch mehr Frust sorgte der Ausgang der Wahl bei der CDU. „Das ist bitter“, sagte CDU-Landeschef Ingbert Liebing. Durch das Schüren von Neid und Missgunst und dem Spiel mit Ängsten ließen sich offenbar immer mehr Wähler fangen. Er wertete das Ergebnis der AfD als Ausdruck der Verunsicherung. „Dieses Ergebnis ist mit Sicherheit aber nicht 1:1 auf Schleswig-Holstein übertragbar.“

Frust überwog auch bei FDP und Grünen. „Das Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern ist stark von der bundespolitischen Ebene beeinflusst“, sagte Grünen-Landeschef Arfst Wagner. Es ginge auch um die Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Er sprach von einem irrationalen Effekt: „Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass die meisten AfD-Wähler wirklich für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht sind, für eine Verschärfung der Hartz-4-Gesetzgebung, für ein Hochfahren der alten Kernreaktoren.“

FDP-Landeschef Heiner Garg glaubt ebenfalls, dass sich im Wahlergebnis die Frustration über die Kanzlerin stark niedergeschlagen habe, „was mittlerweile demokratiegefährdende Ausmaße angenommen hat“.

Und die AfD selbst? „Der große Erfolg in Mecklenburg-Vorpommern zeigt, dass die AfD auf dem Weg ist, zur neuen Volkspartei zu werden“, sagte Landeschef Jörg Nobis. Die Schleswig-Holsteiner wählen am 7. Mai ein neues Parlament. Seine Partei rechne dann mit einem deutlich zweistelligen Resultat. „Die Altparteien können schon mal Platz im Landtag machen - unser Einzug in Kiel ist so sicher wie der in Schwerin.“

