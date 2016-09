Nach Jahren des Rückgangs nimmt die Zahl der Berufsschüler in Hamburg wieder zu. Insgesamt besuchen in diesem Schuljahr rund 53 100 Jugendliche eine der 35 Berufsschulen der Hansestadt - rund 2000 mehr als im Jahr zuvor, wie Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Freitag zum Schuljahresbeginn sagte.